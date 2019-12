Ricordare la strage di Piazza Fontana è un imperativo di verità e giustizia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Oggi, 12 dicembre, cinquant’anni dalladi. Evento tragico, che ha aperto ufficialmente la strada a una lunga storia di stragi e depistaggi, che nel nostro Paese hanno costituito sempre un binomio inscindibile.Ufficialmente, scrivo, perché in realtà la storia della nostra democrazia - a partire dal dopoguerra e soprattutto dopo la teorizzazione e la messa in atto della strategia della tensione, secondo il noto motto “destabilizzare per stabilizzare” - è stata minata da una serie sconcertante, per numero e gravità, di attentatati, alcuni solo dei quali andati a segno e finiti tragicamente.Tra il 1965 e il 1974 si susseguono una serie di tentativi di golpe: quattro quelli accertati. Nel 1969, anno cruciale per un’Italia che si apre alle riforme sociali, ladiè preceduta da un numero ...

