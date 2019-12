Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In molti si saranno chiestiguadagna il sindaco del proprio paese o città. Lo stipendio varia a seconda delle dimensioni del Comune e le ultime novità in manovra prevedono un aumento dell’indennità per alcuni amministratori. Amministrare un piccolo comune è un lavoro faticoso, un quotidiano percorso a ostacoli. Sarà quindi accolta con favore in tante piccole realtà l’attenzione che il governo mostra all’Italia che risiede lontano dalle grandi città, con una delle ultime novità presenti nel decreto fiscale: aumenta l’indennità deideifino a 3 mila abitanti, arrivando all’85% di quella spettante ai primi cittadini deicon popolazione fino a 5 mila abitanti: in base al calcolo di alcuni componenti della commissione Finanze della Camera, la cifra crescerebbe quindi fino a circa 1.400 euro netti. Èprevede un emendamento approvato ...

CronacaSocial : Ti sei mai chiesto quanto guadagnano i sindaci dei piccoli Comuni? Te lo diciamo noi... LEGGI??… - occhio_notizie : +++ INCHIESTA ESCLUSIVA +++ Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Benevento? Ecco… - occhio_notizie : +++ INCHIESTA ESCLUSIVA +++ Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Caserta? Ecco i… -