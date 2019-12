Omicidio Chiaia, perizia psichiatrica per Luca Materazzo (Di giovedì 12 dicembre 2019) Da valutare le condizioni del killer del fratello Vittorio, dopo il dietrofront sulla richiesta di non ricorrere in appello. Una ulteriore svolta sta per arrivare nel caso che riguarda l’Omicidio di Chiaia. In quel caso, Luca Materazzo è stato condannato per aver ucciso il fratello maggiore Vittorio con ben quaranta coltellate. Un episodio di enorme … L'articolo Omicidio Chiaia, perizia psichiatrica per Luca Materazzo proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

