Mestre, giovane cuoca picchiata e ferita al volto: arrestati due senza fissa dimora (Di giovedì 12 dicembre 2019) Al termine di una serrata indagine, nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno individuato ed arrestato in pieno centro a Mestre i due responsabili di una tentata rapina ai danni di una ragazza di 19 anni avvenuta per strada poche settimane fa. Le persone fermate sono Luca Donadini, un 40enne di origini padovane, e Jose Luis Miranda Matos, un immigrato cubano di 47 anni. Dopo gli accertamenti di rito, dai quali è emerso che entrambi i soggetti sono senza dimora fissa e con precedenti, i due uomini sono stati portati in carcere con le accuse di rapina e lesioni aggravate. In più per l'italiano è scattata anche l’accusa di porto abusivo di armi.L’azione criminale era avvenuta a metà novembre in via Felisati, laterale di via Piave, nel cuore della città veneta. Considerando la brutalità dell’azione, il fatto aveva allarmato molto l'opinione pubblica. Secondo quanto ricostruito dai ...

