I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l' arrivo dell' aggiornamento 11 30

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di importanti aggiornamenti per, che si appresta a ricevere oggi l'update 11.30. Il nuovodel popolare battle royale di Epic è atteso per oggi, dopo una manutenzione programmata che inizierà alle ore 11 italiane.I, dunque,fino alla finea manutenzione, probabilmente fino alle ore 15 o alle 16, dopodiché arriverà quello che Epic Games ha definito come "il più grandedel Capitolo 2 mai visto fino a questo momento".Leggi altro...

Eurogamer_it : #Fortnite: server offline questa mattina. E' atteso l'aggiornamento 11.30. - fortnite_leek : SERVER I server sono ora offline ?, non sarà quindi possibile accedere al gioco. ??La patch notes sarà disponibile… - infoitscienza : Fortnite: Aggiornamento 11.30, server di Epic Games offline per manutenzione programmata -