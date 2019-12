Emily Ratajkowski | tatuaggio di protesta contro Weinstein

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sandra Rondini La top model si è presentata a una premiere a Los Angeles esibendo sul suo braccio sinistro un pesante insulto rivolto a Harveyper esprimere tutto il suo disappuntol'accordo raggiunto ieri dall'ex mogul di Hollywood con le sue vittime Come riporta Page Six, ieri seraieri sera si è presentata alla premiere del nuovo film di Adam Sandler "Uncut Gems" esibendo un vistosorivolto all’ex mogul dei produttori hollywoodiani, Harvey, sotto processo per molestie e stupro. Ilriportava letteralmente la scritta "F**k Harvey" ed era impresso all’interno del suo braccio sinistro. La top model, stupenda in un lungo e sexy abito nero, ha calcato il red carpet della premiere a Los Angeles, fermandosi davanti al photocall per posare davanti ai fotografi e paparazzi in pose classiche da diva consumata ...

