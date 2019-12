Editoria | rapporto Mediobanca | i primi sette gruppi italiani aumentano i margini grazie a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’italiana tira a campare e punta tutto sui tagli perché non ha ancora trovato il modo di affrontare con successo la sfida digitale. Nel focus sul settore dell’ufficio studi dici sono tutti i limiti di un’industria che non riesce ad immaginare il suo futuro. Certo, nello scorso anno, ieditori del Paese sono riusciti a far crescere il margine operativo che, in media, arriva al 5,7 per cento. Ma dietro a questo numero si celano soluzioni lacrime e sangue per dipendenti e collaboratori, non certo una nuova era di crescita. A trainare il risultato Cairo-Rcs che è nel pieno di un piano di rilancio. Va segnalato, inoltre, che la redditività deimaggiori editoriè seconda solo quella dei rivali tedeschi che però investono costantemente mettendo in sicurezza crescita del fatturato ed occupazione. Arriva ancora dalla carta ...

