Chi è Lewis Capaldi | il primo ospite internazionale di Sanremo

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019)nome ufficiale tra gli ospiti internazionali di2020 (che vedrà l’esordio di Amadeus sul palco dell’Ariston), è un cantautore scozzese. Nato a Whitbur, cittadina di circa 11mila abitanti situata nella zona centrale del Paese, ha origini italiane per parte di padre. Tra i suoi parenti vanta l’attore Peter(sono cugini), nel cast di diversi celebri film ma famoso soprattutto per aver interpretato il dodicesimo Doctor Who nell’omonima serie televisiva di successocomincia a coltivare la passione per la musica da bambino. Fondamentale a tal proposito è l’ascolto dei dischi dei genitori e soprattutto l’inizio dello studio della chitarra. Le porte del successosi aprono nel 2017, quando pubblica il brano Bruises. Grazie al web, la canzone macina numeri da capogiro per quanto ...

paynoirwinxx : RT @colorcannella: Tutti ora a dire 'Chi è Lewis Capaldi?' ma poi tutti a mettere Someone You Loved e Hold Me While You Wait nelle stories… - fainformazione : Lewis Capaldi biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata - Spettegolando Lewis Capaldi can… - fainfocultura : Lewis Capaldi biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata - Spettegolando Lewis Capaldi can… -