Arrivano navi classe A per Pantelleria | Lampedusa e Linosa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nuovedisuperiore per. Arriveranno dalla prossima stagione primavera-estate. Ieri l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone lo ha confermato. Falcone ha comunicato che dalla prossima stagione i collegamenti da Porto Empedocle e Trapani per le tre isole minori della Sicilia saranno garantiti con nuovedi“A”, della lunghezza di 130 metri. Lo conferma anche il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo ed i parlamentari Michele Catanzaro, Antonello Cracolici e Baldo Gucciardi, firmatari di un’interrogazione. “Si tratta di collegamenti fondamentali per i cittadini delle isole interessate e per l’economia locale – aggiunge Lupo – anche dal punto di vista turistico. E troppo spesso le cattive condizioni dellehanno creato disservizi. Abbiamo raccolto il disagio dei residenti e degli amministratori locali, che in più ...

