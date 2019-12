Anm in ritardo cronico | il sindaco lancia l’ultimatum | “O si cambia o si privatizza”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da diverse settimane si sono intensificati gli episodi di guasti sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli gestita da ANM, Azienda Napoletana Mobilità, con il conseguente aumento dei disagi per i cittadini. La questione è molto sentita dai napoletani visto che la Linea 1, con i suoi 9 minuti di attesa, “sulla carta” resta l’unico mezzo ‘attendibile’, considerata anche la condizione del trasporto pubblico su gomma, sempre congestionato nel traffico della città e segnato da autobus vecchi e non ancora del tutto rinnovati. Non va meglio alle linee della Sepsa (Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana) e della Linea 2 di Trenitalia che copre la tratta Pozzuoli-San Giovanni. Un bilancio drammatico per la terza città d’Italia, in forte(è proprio il caso di dirlo) sull’efficienza di un servizio essenziale ...

