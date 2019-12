Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane questa sera alle 21 c’è il concerto di Eros Ramazzotti in zona euro non si esclude un aumento delprima e dopo il live l’apertura al pubblico delle palazzo dello sport è prevista alle 19 nella galleria Giovanni XXIII Continuano i lavori per la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con il dopo la seconda fase dal 9 al 11 dicembre si riprende a lavorare sempre in fascia notturna dal 13 al 14 il divieto di transito dalle 21 alle 6 del mattino successivo at via Delle Foro Italico e via Trionfale in direzione Pineta Sacchetti durante questo periodo in occasione del natale muoversi in città è più facile nei fine ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - via Salaria code tra Villa Ada e via dei Prati Fiscali > fuori città #luceverde #Lazio - muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Arezzo e #MonteSanSavino #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -