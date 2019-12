Pistoia | corto circuito alle luci dell’albero di Natale | 83enne muore nell’incendio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un uomo di 83 anni è morto nell’incendio scoppiato da unpartito ddel suo albero di. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la notte tra martedì e mercoledì Giovanni Nesti stava dormendo, così come la moglie e la figlia, quando il rogo è divampato nella loro mansarda a Agliana, in provincia di, all’ultimo piano di una palazzina a tre piani. L’è morto per intossicazione da monossido di carbonio, gas scaturito dall’incendio, mentre le due donne, rimaste ferite, sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti per aver inalato anche loro il fumo. Non sarebbero in pericolo di vita.Nesti, che non aveva problemi di salute, era un ex commercialista in pensione molto conosciuto in paese. La Procura ha avviato accertamenti e disposto rilievi scientifici: la palazzina ha subito gravi danni ...

