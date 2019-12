Montesarchio | sabato il Comune consegnerà le borracce agli studenti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Venerdì 13 e14 dicembre ledell’iniziativa “We are plastic free” saranno consegnatedel I circolo e dell’Istituto Ilaria Alpi. L’iniziativa “We are plastic free” deldi, seguita da Bepi Izzo, asssessore al Bilancio e dal consigliere delegato all’Ambiente, Nicola Riccio, mira a ridurre il consumo di plastica nel. “E’ con piacere – commenta l’assessore Izzo – che venerdì esaremo nelle scuole per sensibilizzare gliin questa iniziativa di cui siamo orgogliosi. Ringraziamo fortemente le dirigenti dei due istituti per la disponibilità che ci hanno dato. Ai ragazzi saranno consegnate le, peraltro anche molto belle: siamo orgogliosi anche dell’entusiasmo e dell’attesa che hanno riposto in questa ...

