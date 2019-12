Mezzi Ama nel mirino La Raggi denuncia l’ennesimo sabotaggio | “Noi continueremo a

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non c’è pace per la Capitale. I sabotaggi contro il sistema di raccolta dei rifiuti di Roma proseguono a scadenze periodiche. “Qualcuno si è introdotto nel deposito Ama di Saxa Rubra per rubare pneumatici, batterie e bulloni a tre furgoncini destinati alla raccolta dei rifiuti. Un episodio gravissimo e inaccettabile”, tuona su Facebook il sindaco, Virginiando l’accaduto. “I continui sabotaggi e gli atti di vandalismo, come ad esempio i cassonetti incendiati e idanneggiati, rallentano i servizi e creano forti disagi conclude -. Ma soprattutto sono un vero e proprio schiaffo ai cittadini romani. Noire quanto accaduto e a batterci in difesa di Roma. Nonostante siamo #sottoattacco andiamo avanti sempre #AtestaAlta”. L'articoloAma nel. Lal’ennesimo: “Noire quanto ...

