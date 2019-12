LETTURE Quelle piazze anti-odio che dimenticano Platone

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La ricerca di una verità assoluta non può essere nemica della libertà di espressione. Per non "odiare" occorre riconoscere di essere come gli altri

Mussuto77 : RT @briganteazzurro: @barison_andrea Ancelotti ha fallito che' ha cercato di responsabilizzare i giocatori in campo dando loro la possibili… - BlowbackFranz : RT @briganteazzurro: @barison_andrea Ancelotti ha fallito che' ha cercato di responsabilizzare i giocatori in campo dando loro la possibili… - briganteazzurro : @barison_andrea Ancelotti ha fallito che' ha cercato di responsabilizzare i giocatori in campo dando loro la possib… -