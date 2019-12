Il Milan mette gli occhi su Todibo | il 19enne difensore del Barcellona Cifra e formula

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Jean-Clairpotrebbe essere il rinforzo delper la mediana alla luce dell’infortunio di Duarte. Il francese delpuò lasciare la Catalogna. Il mercato invernale è alle porte e i club studiano i possibili rinforzi. Il, oltre a Ibrahimovic, è alla ricerca di uncentrale., piaceSecondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero ha messo glisu Jean-Clair, uno dei giovani più interessanti in forza al. La trasferta di Champions dei catalani – secondo Sportmediaset – avrebbe portato a un contatto tra i dirigenti blaugrana e Paolo Maldini. Il dt del Diavolo si è detto interessato a. Possibilecon il, peraltro, ha giocato contro l’Inter da titolare ma in stagione ha messo insieme pochi minuti con la formazione di Valverde. Giunto un anno fa per ...

