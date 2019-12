Il dolore del gioielliere condannato | Io da vittima a carnefice

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Bartolo Dall'Orto uccide due ladri: condanna a 13 anni di carcere "Solo chi la prova conosce quella paura"Ildi Nicosiaa 13 anni: "Incubo mai finito". In aula ha un malore: "Sparai perché minacciavano mia moglie" La decisione del pesa come un macigno. Sembra accettarla, ma non riesce a spiegarsi il "perché". Giudo Gianni, ildi Nicolosi che nel lontano 2008 ha ucciso due banditi (e ne ferì un terzo), è statodalla Corte di Assise di Catania e ora si trova in una nuova fase dell"incubo". Farà ricorso, certo. Ma "preferirebbe essere già in carcere". Tutto inizia quando il 18 febbraio del 2008 tre rapinatori assaltano il negozio di Gianni minacciando di uccidere la moglie. I banditi sono armati con una pistola: risulterà finta, ma in quel momento è irriconoscibile senza il tappo rosso. ...

Avvenire_Nei : Il grido di dolore del Papa nel corso dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI - MSF_ITALIA : Una donna in fuga dall'#Afghanistan è morta di una morte orribile in un incendio in un container sull'isola di… - antoniospadaro : «#Ghosteen » di Nick #Cave . Attraverso l’analisi dell’album, composto in seguito alla prematura morte del figlio… -