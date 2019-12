Cristiano Malgioglio stizzito a #CR4 Piero Chiambretti | “E’ nervoso”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)risponde male aNuova puntata di– La Repubblica delle Donne cone le sue Ministre. Dopo la scorsa settimana, quandoe Iva Zanicchi erano assenti per ottemperare ai loro doveri di giurati del muro di All Together Now, il conduttore ha annunciato al pubblico di Rete4 di averli nuovamente catturati e imprigionati nella gabbia dorata con Peppino nel ruolo di guardia. Peccato chefinora si sia rivelato piuttosto insofferente, tanto che a un certo punto ha anche risposto in maniera stizzita a: “Ma a lei cosa cacchio gliene frega di sapere quanto costa la mia giaccia?“. E dire che il padrone di casa aveva chiesto dove avesse preso la sua stravagante giacca bianco e nera.– La Repubblica delle Donne,: “Staseraè ...

bellu_witte : RT @capatesuspigolo: Cristiano Malgioglio, voce di Twitter #CR4 - capatesuspigolo : Cristiano Malgioglio, voce di tutto il Twitter. #CR4 - capatesuspigolo : Cristiano Malgioglio, voce di Twitter #CR4 -