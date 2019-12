Champions, Bayer Leverkusen-Juve 0-2

Lachiude con un successo in casa del(0-2) il girone di. Sarri, forte della qualificazione e del 1° posto già in tasca,schiera quasi una2. Subito una chance per il tandem Higuain-Ronaldo che spreca. Al 12' palo di Diaby. Ci provano CR7 e Cuadrado,poi Buffon para su Bellarabi e Demiral salva in spaccata su Havertz. Nel 2° tempo Sinkgraven anticipa Bernardeschi sulla linea. Al 75' c'è il tap-in di Cristiano Ronaldo su perfetto assist di Dybala Raddoppia nel finale Higuain (92').(Di mercoledì 11 dicembre 2019)