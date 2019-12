Cartabia? Sua nomina un rischio per i nostri diritti | Gay Center critico sul

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’elezione di Martaè stata accolta con diffidenza dal portavoce del Gay, Fabrizio Marrazzo: “Oggi Martaè stata eletta presidente della Corte costituzionale purtroppo le sue dichiarazioni in tema didelle persone lesbiche, gay e trans, in particolare sul matrimonio omosessuale, non sono rassicuranti, pertanto riteniamo la suaunper i”. “Infatti - prosegue - laha affermato: “Costituzione italiana protegge la famiglia, differenziandola da altre forme di convivenze e non permette il matrimonio omosessuale”, frase inquietante - osserva - perché daread altri non lede nessuna famiglia. Siamo sicuri che sarà in grado di tutelare idella nostra comunità? Restiamo basiti di quanti affermano di essere progay ed oggi ...

