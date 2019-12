Bayer Leverkusen-Juventus streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): i bianconeri di Sarri sfidano le Aspirine a qualificazione già ottenuta Ladi Maurizio Sarri, già conquistata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e sicura del 1° posto nel Gruppo D, sfida in trasferta ildi Peter Bosz nell’ultima giornata della fase a gironi.: la partita si giocherà mercoledì 11 dicembre 2019 nello scenario della BayArena dicon fischio d’inizio alle ore 21.00. Bosz, che punta a conquistare almeno il 3° posto utile per accedere ai sedicesimi di Europa League, schiererà un classico 4-4-2. Davanti le due punte Volland e Bailey, annunciate in grande condizione, mentre a metà campo Bellarabi e Diaby agiranno da esterni, con Aranguiz accanto a Demirbay in mezzo. In difesa coppia centrale composta da Tah e Sven ...

