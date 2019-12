Autostrade | a rischio caduta le barriere antirumore

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Nuova inchiesta della Finanza sui pannelli fonoassorbenti: "Possono ribaltarsi per l'azione del vento". Ipotizzati i reati di frode in pubblica fornitura e attentato alla sicurezza dei trasporti Dopo il crollo del ponte Morandi e del viadotto sulla A6 tra Torino e Savona, gli occhi sono tutti puntati sulleitaliane. E mentre si continuano ad esaminare documenti sequestrati nell'ambito del procedimento penale sul crollo del ponte a Genova, ecco che spuntano nuovi elementi. Questa volta, a finire nel mirino della Procura sono leche costeggiano la tratta ligure e che metterebbero in pericolo la sicurezza. Come spiega il Secolo XIX, la quinta inchiesta penale suvede ora indagati gli ex top manager Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli di Aspi, Antonino Galatà e Marco Vezil di Spea riguardo ai pannelli ...

reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? Le vicende di Fondazione #Open, con un'intervista esclusiva a Matteo #Renzi ? Il caso #Csm:… - davide79d : RT @raffaele_trano: Ancora scandalo #Autostrade: tantissimi viadotti a rischio per mancanza di controlli e manutenzione! Per quale motivo n… - bettape : RT @raffaele_trano: Ancora scandalo #Autostrade: tantissimi viadotti a rischio per mancanza di controlli e manutenzione! Per quale motivo n… -