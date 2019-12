Atalanta, il tuffo nel passato di Gomez. Gasp punta tutto su di lui (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Atalanta, Papu Gomez ritorna a Kharkiv dopo l’esperienza col Metalist. Gasperini si affida a lui per strappare una storica qualificazione L’Atalanta sarà di scena a Kharkiv per la decisiva sfida di Champions League contro lo Skakhtar Donetsk. Non sarà un luogo nuovo per Papu Gomez, protagonista in Ucraina svariati anni fa con la maglia del Metalist. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’esperienza per l’argentino non fu molto apprezzata, come dichiarò lui stesso al rientro in Italia. Oggi Gasperini, che fa la conta per gli infortunati in attacco, punterà tutto su di lui per strappare una qualificazione storica. Leggi su Calcionews24.com

