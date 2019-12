Al Capodanno in musica di Federica Panicucci ci saranno i ragazzi di Amici

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)sarà al timone delindi Canale 5. Come tutti gli anni Mediaset organizza due programmi, uno per il Natale e uno per l’ultima notte dell’anno. La conduttrice di Mattino 5 condurrà anche il Concerto di Natale, che si terrà il 24 dicembre in Vaticano. Ildi Canale 5 “Torno in un programma che amo molto, in una serata davvero speciale per gli italiani“, ha detto la conduttrice durante la presentazione del programma per la notte di San Silvestro. Ilsarà organizzato in Piazza Libertà a Bari. E parteciperanno anche Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade e Anna Tatangelo.invitati anche gli alunni della scuola diche si esibiranno nella loro specialità. Visualizza questo post su ...

