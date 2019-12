Udinese: la ricerca di Okaka e Lasagna (Di martedì 10 dicembre 2019) Okaka e Lasagna sono funzionali per lo stile offensivo dell’Udinese. I friulani attaccano in modo diretto e verticale L’Udinese è una squadra prevalentemente difensiva senza un palleggio troppo elaborato. Quando si hanno spazi, si vedono ottimi break palla al piede (soprattutto da Fofana). Contro squadre chiuse, non c’è però un palleggio particolarmente elaborato, anzi si cercano le punte in modo molto diretto. Un esempio nella slide sopra. Napoli basso, con le mezzali (Fofana e De Paul) schermate. Nuytink cerca quindi il lancio per Okaka, il quale gioca molto vicino a Lasagna, con l’Udinese che attacca quindi in modo molto verticale. Leggi su Calcionews24.com

