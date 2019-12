notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Momenti di grande paura nella tarda serata di lunedì a: un uomo in evidente stato di alterazione alcolica si agva pericolosamente per le vie deltenendo tra le mani una. Numerose sono state le chiamate d’da parte dei passanti preoccupati che hanno portato le forze dell’ordine ad intervenire e fermare il 38enne. L’uomo è risultato essere un cittadino di origine romena incensurato. Al momento sono ignote le intenzioni con le quali ha deciso di agrsi per ilarmato.con unaL’è scattato nella serata di lunedì attorno alle 22: i centralini della questura disono infatti contattati da un residente della zona che segnalava la presenza di un uomo che camminava barcollando con un grosso coltello in mano. Gli agenti si sono rapidamente precipitati nel luogo segnalato e hanno individuato il ...

tuttoggi : Girava in centro ubriaco e con una mannaia in mano, fermato dalla polizia - notizieit : Ubriaco con una mannaia gira in centro: allarme a #Terni - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: bambam ubriaco a un matrimonio che dice “lisa non c’è, quindi non ho nessuno con cui bere”. BAMLISA NATION’S BEST FRATE… -