Rifiuti | Ispra | “Aumenta raccolta differenziata Ma la plastica da imballaggi non

(Di martedì 10 dicembre 2019) Torna a crescere la produzione deiurbani. Aumenta la. Glila fanno da padroni e tutte le loro frazioni hanno già raggiunto gli obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025 ad eccezione della. Sono alcuni dei dati contenuti nel “RapportoUrbani edizione 2019” dell’. In linea con i valori del Pil, nel 2018 la produzione deiurbani fa registrare un aumento del 2% rispetto al 2017 e poco meno di 500 kg a testa per ogni italiano. Si tratta di quasi 30,2 milioni di tonnellate dopo 6 anni sotto quota 30 milioni. Al Nord sono state prodotte 14,3 milioni di tonnellate, al Centro 6,6 e al Sud 9,2. Secondo i dati presentati alla Camera dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Centro con 548 chilogrammi per abitante ha fatto rilevare i valori più alti pro capite con un aumento di oltre ...

