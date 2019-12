PAGELLE Inter Barcellona | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) I top ee iai protagonisti delvalido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ledei protagonisti deltra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. TOP: Lautaro Martinez: GriezmannAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

passione_inter : LIVE - Le pagelle di Inter-Barcellona: Conte a caccia dell'impresa - - zazoomblog : Pagelle LIVE Inter-Barcellona Champions League 2019-2020: Lautaro e Lukaku all’assalto della qualificazione -… - fcin1908it : Inter-Barcellona Youth League, pagelle: Kinkoue un muro, Oristanio sceglie il momeno giusto -… -