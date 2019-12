Non solo Ibra | con Gattuso arriva anche Kessiè La possibile formula

calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) Calciomercato, non: con. LaIl Napoli che verrà. Gennaroè pronto a sposare la causa partenopea ed iniziano ad affiorare già le prime voci sulle prossime mosse di mercato di ADL e Giuntoli. Un nome che era emerso già nelle scorse settimane sta tornando in pole position per il centrocampo azzurro. Stiamo parlando di Franck Kessié, profilo seguitissimo dal ds partenopeo già ai tempi dell’Atlanata. La dirigenza è alla ricerca di un centrocampista e oltre i soliti Berge, Torreira e Amraba (per giugno), c’èl’ivoriano in orbita Napoli. E’ proprio con l’ex tecnico rossonero che sonote le sue migliori prestazioni. Le possibili cifre dell’affarePer quanto riguarda le cifre delaffare, il Milan ha bisogno di fare cassa già a partire da gennaio. Difficile ipotizzare ...

borghi_claudio : Sulla manovra stanno facendo DI TUTTO. Relatori che subemendano il governo che subemenda i relatori. Sono NEL PANIC… - matteosalvinimi : #Salvini: Le clausole su Iva che questo governo ha fissato per il 2020 sono pari a 19 miliardi, mentre per il 2021… - borghi_claudio : Ieri settemila firme #StopMES solo in Toscana! Oggi si replica. Se non abitate vicino ad uno dei nostri banchetti p… -