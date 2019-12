ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Su Libero, Lucianoanalizza l’ultima giornata di campionato. Parte dall’Inter, che a San Siro non è andata oltre il pareggio a reti inviolate con la Roma. “L’inizio della gara ha fotografato perfettamente il diverso pensiero dei due allenatori. Conte ha cercato di non prendere gol difendendo basso, e magari di segnare attaccando prevalentemente di rimessa. Mentre Fonseca è andato alla ricerca della rete con il solito pressing alto, senza peraltro riuscire ad impensierire più di tanto Handanovic, poco impegnato”. Le differenze tra ladi Allegri e quella diLa sconfitta dellacontro la Lazio, invece, ha mostrato le differenze tra ladie quella di Allegri. “Con Allegri la squadra, una volta in vantaggio, difficilmente veniva raggiunta. Con(ultimo il Sassuolo) e qualche volta anche superata ...

napolista : #Moggi: con #Sarri la Juve non regge il ritmo per 90’ e viene spesso recuperata - ilNapolista - enrigoletto : @erosazzurro @MrAncelotti Dico una cosa tristissime: si vinse solo perché c'era Allodi e poi Moggi. Con Diego e bas… - Bricco82 : @Ruttosporc Sergio Vessicchio ma chi?!il merdaiolo,misogino,amico di Moggi, presentatore a telecaccola, che usa i c… -