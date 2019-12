Maria Pedraza de “La casa di carta” e “Elite”esagerata | le curve infiammano il web FOTO

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)è un’attrice spagnola, protagonista delle prime due stagioni de “Ladi carta” che possiede non solo un grande talento attoriale, ma è anche bellissima e amatissima sui social. L’attrice ha infatti un seguito di 6,5 milioni di followers su Instagram, un vero e proprio successo. Oggi la vediamo in alcuni scatti sensualissimi che hanno incantato il web. Da “Ladi carta” ed “Elite” a influencer di successoè amatissima in spagna, per i suoi occhioni blu, il fisico invidiabile e il portamento da diva. La bella attrice de “Ladi carta” ed “Elite”, due serie TV di grande successo targate Netflix, possiede non solo grandi doti attoriali, ma è anche una ballerina, tanto che non manca mai di pubblicare scatti che la ritraggono durante prove e allenamenti. La bella spagnola afferma di ...

SelenaGcap : @casscms Prego, io sono Maria Pedraza, piacere! - SelenaGcap : @RHolmcmsgdr Non lo, ma mi presento, sono Maria Pedraza piacere! - SelenaGcap : @jsecms Non dico stregonerie, comunque piacere Maria Pedraza! -