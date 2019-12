Manovra | le novità dell’ultima ora sulle tasse | tra plastic tax e accise

thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019): scattano leora in materia di. Dopo l’annunciato aumento dellesui carburanti, salta la strettaspese sanitarie detraibili (che lo saranno indipendentemente dal reddito) e spuntano elementi nuovi anche sullatax.2020: il pacchetto modifiche Presentato un nuovo pacchetto di modifiche alla2020 che recepisce l’intesa di maggioranza raggiunta il 6 dicembre scorso. Al suo interno diverse, a partire dall’aumento dellesui carburanti che si concretizza nel ritorno dello spettro ‘stangata’. Tra i punti introdotti c’è l’azzeramento della strettaspese sanitarie, che si potranno portare in detrazione indipendentemente dal reddito. Per quanto concerne la discussatax, essa non si applicherà al tetrapack e, insieme alla sugar tax, slitterà a luglio. La nuova imposta è fissata ...

