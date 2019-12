Le elezioni che l’opposizione non vuole

ilpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giovedì in Algeria si elegge il nuovo presidente, dopo le dimissioni forzate di Abdelaziz Bouteflika: i candidati sono cinque, tutti legati al vecchio regime

