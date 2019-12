Inter | Marotta | «Barcellona? L’imperativo è vincere Vidal sulla nostra lista»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Beppe, dirigente dell’, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Champions League colBeppepresenta, big match di Champions League di questa sera. Ecco le parole del dirigente a Sport Mediasetgara e sul mercato.SFIDA – «È un bellissimo spot per il calcio con due attori importanti come. Una corniceessante. La cilieginatorta sarebbe la vittoria». SU DE PAUL – «È uno dei giovani piùessanti del nostro campionato. Si tratta di un talento, ma da qui a dire che lo stiamo contrattando ne passa molto…». SU LAUTARO – «Siamo l’e non dobbiamo essere necessariamente venditori. Vogliamo crescere con calciatori importanti e giovani come Lautaro e Lukaku. Ma il destino dei calciatori sta nella loro testa. Se Lautaro vorrà continuare con noi, ...

dannatamenteme : RT @marifcinter: #Marotta: 'Siamo l’Inter e non dobbiamo essere necessariamente venditori. Vogliamo crescere con calciatori importanti e gi… - SimoInter1908 : Crisi Inter per le parole di Marotta - EnzoArlotta29 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Siamo l’Inter e non dobbiamo essere necessariamente venditori. Vogliamo crescere con calciatori importanti e gi… -