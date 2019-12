Highlights Napoli-Genk 4-0 e Inter-Barcellona 1-2 | tabellini e video dei match LIVE

Leggi la notizia su serieanews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)- Come accennato in mattinata, tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida del San Paolo tra, ultima potenziale gara di Carlo Ancelotti sulla panchina del. Azzurri a caccia della qualificazione agli ottavi di finale, basterà un punto per aggiudicarsi matematicamente il passaggio del turno. Calcio d’inizio ore 18:55, … L'articolo4-0 e1-2:deiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: VIDEO - Napoli-Genk 4-0, gli highlights: Milik e Mertens a segno - Fantacalcio : VIDEO - Napoli-Genk 4-0, gli highlights: Milik e Mertens a segno - NapoliPro : VIDEO | Gli highlights di Napoli - Genk (4-0), 6ª giornata di Champions League del 10 dicembre 2019 -