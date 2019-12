Gelo a scuola | bimbi in classe senza riscaldamenti | la protesta delle mamme

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Bambini costretti alin alcune scuole a Marano, popolosa cittadina della provincia a nord di Napoli. Diversi sono gli istituti, scuole materne ed elementari, che ormai ad inverno inoltrato non hanno ancora l’impianto di riscaldamento funzionante, costringendo i piccoli alunni a stare al freddo per tutta la duratalezioni. I genitori si sono riversati in massa all’esterno del palazzo comunale perre ma attualmente la situazione non è ancora risolta. A raccontare la vicenda è “Il Mattino”. Le scuole che restano all’agghiaccio sono due, la Mallardo e l’istituto a Via Tagliamento. Inutili i vari sopralluoghi del Comune visto che i lavori dovevano essere ultimati la settimana scorsa. Invece nulla è cambiato e da inizio anno le caldaie ancora non sono funzionanti. Come se non si sapesse che ad un certo punto dell’anno ...

