Fortnite | Epic Games ancora nei guai giudiziari | questa volta per una skin associata ad

(Di martedì 10 dicembre 2019)perad essere incriminata non è un'emote del ballo, ma unaall'interno di. Attraverso dei documenti apprendiamo cheaveva acquistato i diritti per un ballo da inserire all'interno del suo Battle Royale.Lo strano dettaglio è che la società è stata citata in giudizio in quanto avrebbe unitodanza ad unache rappresenta un uomo con la testa di zucca. Matthew Geiler, che ha risposto alla causa attraverso la sua compagnia Sick Picnic Media, ha venduto ai diritti sulla danza, che potete vedere in calce all'articolo, per 10.000 dollari. Geiler tuttavia crede chestia usando laed il ballo assieme senza permesso, dato che l'evento "mares" di Halloween ha permesso ai giocatori di vestire il proprio personaggio con una testa di zucca e di eseguire la danza con ...

