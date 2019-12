Bimbo segregato in casa dai genitori in Sardegna | arrestata anche la zia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) La vicenda della ‘degli orrori’ scoperta nell’estate scorsa dai carabinieri ad Arzachena, in, si tinge di ulteriori contorni nebulosi. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti,la zia del 12ennedaisarebbe stata. ‘degli orrori’: in manettela zia del 12enne Nella cronaca sulla ‘degli orrori’ scoperta dai militari la scorsa estate nel Sassarese, in, emerge una novità: in manette, dopo idel 12ennein condizioni terribili, sarebbe finitauna zia. Madre e padre del minore si trovano ai domiciliari e ora sarebbe arrivato un provvedimento a carico di una parente della famiglia, secondo quanto riportato dall’Ansa una cognata dell’uomo. Dalle indagini sarebbe emerso un impianto di elementi che ricostruirebbe come dominante la figura della donna. Per gli inquirenti, sarebbe ...

animarock80 : Bimbo di 11 anni segregato dai genitori nella 'villa degli orrori' - zazoomblog : Tre mostri! Bimbo di 11 anni segregato dai genitori nella villa degli orrori - zazoomblog : Tre mostri! Bimbo di 11 anni segregato dai genitori nella villa degli orrori -