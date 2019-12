Aereo scomparso dai radar | 38 persone a bordo “È stato distrutto”

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giallo sopra i cieli a largo dell’Argentina. Unmilitare cileno con 38daidopo essere decollato dal sud del Paese per una base in Antartide. Secondo le informazioni ufficiali, 17 di quelli aerano membri dell’equipaggio e gli altri 21 erano passeggeri. L’C-130 Hercules, decollato dalla base aerea di Chabunco a Punta Arenas, nel sud del Cile, alle 16,55, il velivolo aveva perso i contatti radio alle 18,13. Era diretto alla base Presidente Eduardo Frei Montalva Base. Nelle prime ore della mattina, scrive la Repubblica, l’Aeronautica militare cilena ha detto di considerarlo “distrutto”: “L’Aeronautica militare cilena comunica che, dopo sette ore da quando ha perso il contatto, considera distrutto l’C-130 Hercules”, si legge in una nota dove si precisa che tutte le risorse ...

