Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 | 30

(Di lunedì 9 dicembre 2019) LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADENE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA.INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIALE CORTINA D’AMPEZZO.INTENSO E RALLENTATO POI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E POI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI SINO A LARGO AGOSTINO GEMELLI. OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE. AL MOMENTO: METRO A: ATTIVA CON LIEVI ...

