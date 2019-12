Torino | l’ex Ogbonna in gol nel derby tra West Ham e Arsenal – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il gol che non ti aspetti: Angeloapre le marcature nellondinese traHam eAngeloporta avanti ilHam neldi Londra contro i rivali dell’. Suo il gol di testa vincente che beffa Leno al 38′. L’ex difensore die Juventus mette a segno dunque la sua seconda rete stagionale. Curioso notare come anche la prima fosse arrivata in una stracittadina, precisamente contro il Tottenham.goalHam vs1-0 #WHUARS Emery wasn’t the problem

