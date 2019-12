Sanremo 2020 | Stefano De Martino | “Non vado | ho avuto troppa fortuna”

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Deha chiarito che non sarà a, e ha spiegato i motivi dietro al suo categorico “no”: secondo il ballerino basterebbe un solo errore aper veder capitolare la propria carriera.De? Purtroppo i fan dovranno farsene una ragione:Denon sarà a, e a spiegarlo sarebbe stato proprio lo stesso ballerino. “Ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al c*lo, e di c*lo nella vita ne ho giàabbastanza”, ha dichiarato l’ex volto di Amici, oggi finalmente tornato insieme all’amore della sua vita Belen Rodriguez. Insomma, quella di non partecipare asarebbe perDeuna scelta piuttosto ragionata: secondo lui basterebbe un minimo errore sul palco dell’Ariston per vedere ...

