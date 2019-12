Nuova Imu 2020 | come funziona e cosa cambia

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nella legge di Bilancio, il governo ha previsto l’introduzione dellatassa sulla casa, derivata dalla fusione tra Imu e Tasi. L’aliquota base dellaIMUsarà l’8,6 per mille ma solo nel, ed entro il livello già stabilito per le due imposte, l’Imu potrà essere aumentata fino all’11,4 per mille. Latassa deriva dall’unificazione delle tasse sulla casa, seconde case, negozi, capannoni, garage con lo scopo di semplificare il pagamento delle imposte da parte dei cittadini. Al momento la tassa unica sulla casa è stata inserita nel testo delle legge di Bilancioè stata inserita nel testo della Legge di Bilancio ma deve ancora essere approvata in via definitiva.LaImu è stata inserita nella Legge di Bilancioe deriva dall’unificazione di Imu e Tasi con la creazione di un’unica tassa e un’unica aliquota al fine di semplificare i tributi locali ...

EverinaFerrari : @CesareSacchetti “Daremo parere negativo alla nuova stretta IMU” ma........ - infoitinterno : Nuova IMU, tassa unica sulla casa 2020: come funziona e cosa cambia? - LiberaNaty : RT @infoitinterno: Nuova IMU, tassa unica sulla casa 2020: come funziona e cosa cambia? -