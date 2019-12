Miss Myanmar è la prima concorrente di Miss Universo apertamente gay

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Essere omosessuale, nel suo Paese d’origine, è ancora un crimine. Eppure Swe Zin Htet, proclamata, non ha avuto paura di fare coming out. Si tratta dellapartecipante alla competizione digay. La ventunenne ha spiegato a People le ragioni dietro alla decisione di uscire allo scoperto: “Se ora dirò di essere lesbica, questo avrà un grande impatto nella comunità LGBTQ del mio Paese”. “Inle persone LGBTQ non vengono accettate. Vengono guardate male dagli altri e discriminate”, ha aggiunto la giovane. Secondo ilTimes, nel 2019 si è portata avanti una politica “repressiva” nei confronti degli omosessuali, i quali “possono andare incontro a condanne che vanno dai dieci anni all’ergastolo”. I matrimoni tra persone dello stesso sesso ...

