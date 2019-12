kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Continuano le voci su una nuova maternità per, a Verissimo la conduttrice rivela che se arrivasse ne sarebbe felice Ospite a Verissimo,si racconta e rivela alcuni dettagli della sua vita a Silvia Toffanin. La conduttrice parla di se, delle sue figlie, e in particolare di Aurora, la primogenita che ha … L'articolo“Siamo in un’epocaproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Michelle Hunziker 'Siamo in un'epoca dove tutti possono parlare, però…” - - Notiziedi_it : Conto alla rovescia, gaffe del campione: “Michelle Hunziker? Faceva la cubista in discoteca” | video… - infoitcultura : Conto alla rovescia, la gaffe del campione Davide: “Michelle Hunziker? Faceva la cubista” -