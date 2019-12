La Stampa | la Juve di Sarri ha subito 15 gol in 15 partite | come ai tempi di Delneri

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La sconfitta con la Lazio, il secondo posto in classifica a due punti dall’Inter. Anche la Torino bianconera mugugna.scrive Antonio Barillà su La: Ignorare, però, le incongruenze attuali dellasarebbe egualmente inopportuno, perché è innegabile, al di là della classifica – due punti dalla vetta, dopo quindici giornate, sono nulla e il primato nel girone di Champions abbaglia -, che il nuovo progetto è ancora arrotolato: soltanto schegge dismo, nessuna traccia di spettacolo, numeri peggiori in tutto rispetto alla gestione di Massimiliano Allegri. I numeri sono impietosi. Lantus diha 7 punti di ritardo, insegue l’Inter (-2) mentre il predecessore di questiguidava con 8 punti di vantaggio, ha segnato 6 gol in meno e ne ha subiti 7 in più. Sono 15 in 15di campionato e nell’era degli otto scudetti non era mai successo (l’ultima ...

