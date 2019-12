GTA 6 | Rockstar svela l’ambientazione sud-americana?

gamerbrain

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Chesia al lavoro su un nuovo progetto non vi sono dubbi. Secondo alcuni si tratta di GTA 6, secondo altri di un gioco medioevale o il ritorno di Bully, eppure in quest’ultimo periodo i rumors su GTA VI si fanno sempre più insistenti. Spesso vi abbiamo parlato di GTA 6, condividendo con voi una generosa quantità di informazioni, da considerarsi naturalmente come voci di corridoio, tuttavia in queste ultime oreGames ha pubblicato un tweet misterioso, scopriamo di cosa si tratta. Un tweet diGTA 6? Al termine dell’articolo potete vedere un teaser pubblicato dasu Twitter, dedicato a GTA Online (componente multiplayer di GTA 5), tuttavia per un breve istante è possibile vedere il Sud America nel globo terrestre. Chiaramente i fan della serie non hanno esitato a ipotizzare che potrebbe trattarsi di ...

pcexpander : GTA 6: Rockstar scatena nuovi rumor sull’ambientazione sud-americana #pcexpander #cybernews #nonstopnews… - franbellino : GTA 6, un indizio sulla nuova ambientazione da Rockstar Games? - -