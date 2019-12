Fratelli campioni | quando il successo è questione di Dna

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019). Vincere è straordinario, ma farlo condividendo uncon il fratello o la sorella vale molto di più. E nella storia dello sport di favole così ce ne sono molte. Filippo e Simone Inzaghi Nel calcio dice ne sono stati tanti (da Franco e Beppe Baresi a Fabio e Paolo Cannavaro, daMazzola ai Ferri, dai gemelli Filippini aiBaggio, e l'elenco potrebbe continuare all'infinito), ma in questo momento sono iInzaghi al centro dell'attenzione. Simone, il più piccolo anagraficamente, sta facendo grandi cose alla Lazio: è terzo in classifica dopo aver battuto la Juventus, ma soprattutto si sta confermando come uno dei migliori giovani allenatori della Serie A. Il fratello, Filippo, invece, sta guidando il Benevento verso la promozione nella massima serie, categoria nella quale vorrebbe ...

Ravenna24ore : Una targa in memoria dei fratelli Malta campioni di lotta greco-romana - AndreaBagioli : RT @Comunedilanzada: @NicolaBagioli @AndreaBagioli oggi su @ilCentroValle fratelli campioni #orgogliodilanzada - Comunedilanzada : @NicolaBagioli @AndreaBagioli oggi su @ilCentroValle fratelli campioni #orgogliodilanzada -