kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Donospite a Domenica in parla di, l’ex re dei paparazzi era tornato in carcere la primavera scorsa dopo che gli è stata tolta la libertà vigilata. Ospite a Domenica In nella giornata dell’Immacolata, don Antoniocome sempre è presente nelle dirette con Mara Venier. Durante l’insono tanti gli argomenti … L'articoloDon“è il dio di se, mi hadeluso” proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Fabrizio Corona contro Don Mazzi 'è il dio di se stesso, mi ha molto deluso' - - BlitzQuotidiano : Fabrizio Corona esce dal carcere: ora 4 anni in una casa di cura per tossicodipendenti - Notiziedi_it : Fabrizio Corona è uscito dal carcere: che cosa succede ora -