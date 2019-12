Ex Ilva | giovedì 12 al Mef incontro fra sindacati e Commissari

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Ministero dello Sviluppo economico ha convocato per12 dicembre 2019, alle ore 17, le organizzazioni sindacali e iper unsuin amministrazione straordinaria. L’sarà presieduto dal Ministro Stefano Patuanelli. Intanto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando della manifestazione prevista per domani, in concomitanza con lo sciopero dei lavoratori di Arcelor Mittal annuncia: «Domani riempiremo Roma». «Confidiamo – ha aggiunto Landini – che ci sarà qualche migliaio di lavoratori degli stabilimenti. Una partecipazione e una determinazione moto forti». Lo sciopero dei lavoratori diretti e dell’indotto partirà alle 23 di oggi 9 dicembre per concludersi mercoledì 11 alle ore 7. Domani è prevista la manifestazione nazionale a Roma, con concentramento alle ore 10 in piazza Santi Apostoli, e ...

